Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире россиянка Юлия Липницкая вряд ли вернется на лед до конца сезона-2016/17. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Он отметил, что спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы.

Новость была оставлена 22 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.