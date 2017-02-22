Хоккеист ЦСКА Артем Блажиевский растерялся во время драки, начавшейся в конце третьего периода матча плей-офф КХЛ с финским «Йокеритом». Из-за того, что армейцы играли в большинстве, Блажиевскому не досталось оппонента для драки. В результате он был вынужден просто кататься между группами сражающихся товарищей.

Новость была оставлена 22 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.