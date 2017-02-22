Интернет-магазин GearBest снизил цены на продукцию компании Cube – планшеты, ноутбуки и трансформеры на базе ОС Windows 10 и Google Android. Акция включает четыре модели, в том числе и новейший мобильный ПК Cube iwork1x.

Cube iwork1x – это планшетный компьютер под управлением ОС Windows 10, который в рамках распродажи можно приобрести за $188 в комплекте с фирменной аппаратной клавиатурой и бесплатной доставкой по России. В итоге покупатель станет обладателем полноценного ноутбука с процессором Intel Atom Z8350 с четырьмя ядрами, 4 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 Гб, и экран его будет поддерживать разрешение Full HD при диагонали 11,6 дюйма и матрице IPS. Предложение строго ограничено – скидка распространяется не более чем на 100 экземпляров планшета. В комплект поставки входит встроенный аккумулятор емкостью 8500 мАч.

Со скидкой также можно приобрести планшет Cube iWork8 Air, оцененный в $85. На 8-дюймовом экране данного гаджета отображаются интерфейсы ОС Windows 10 и Android 5.1, которые управляют 2 Гб ОЗУ и 32 Гб ROM, процессором Intel Cherry Trail Z8300 с частотой 4х1,44 ГГц и рядом других компонентов, включая АКБ емкостью 3500 мАч.

Планшет Cube WP10 тоже участвует в распродаже и стоит $120. Цена включает в себя экран с диагональю 6,98 дюйма (HD-формат), 2 Гб RAM, 16 Гб ROM, CPU с частотой 4х1,3 ГГц и ОС Windows 10 Mobile. Компьютер можно использовать в качестве смартфона благодаря поддержке сотовых сетей GSM, 3G и LTE.

Скидку также можно получить на профессиональный планшет Cube iwork12 с Windows 10 и Android 5.1. Располагая 12,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD, компьютер может предложить также 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, CPU с частотой 4х1,44 ГГц, аккумулятор на 9000 мАч и кабель OTG в комплекте поставки. Стоит Cube iwork12 $260.

Помимо Cube, в распродаже планшетов принимают участие и другие бренды. Представлена продукция Lenovo, Onda, Teclast, FNF, Chuwi и Xiaomi.