В киевской администрации опубликовали схему скоростного маршрута проекта Tram Train, который получит технико-экономическое обоснование до конца мая текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.Читай также: В Киеве появится новый автобусный маршрут: пустят 10 автобусов “.подробнее

Новость была оставлена 22 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.