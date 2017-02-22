Первые аресты по делу Ле Пен. Телохранителя кандидата в президенты Франции — Тьерри Лежье и главу канцелярии — Катрин Гризе взяли под стражу по подозрению в растрате средств из фондов ЕС. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что именно эти двое были фиктивно оформлены на должности помощников евродепутатов.

Новость была оставлена 22 февраля 2017 21:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.