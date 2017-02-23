Компания Lenovo отреагировала на изменения на рынке и все-таки решилась на сокращение количества своих брендов. Теперь больше не будет смартфонов Motorola, Vibe и ряда других — их время ушло, теперь они остались в прошлом.

Вместо Motorolа, Vibe и других брендов останется один — Lenovo moto, и первые аппараты с соответствующим логотипом будут представлены уже на следующей неделе, притом даже в России. Список моделей пока не раскрывается, так что интрига закручена, и нам остается лишь ждать. От Motorola было решено отказаться на фоне не самой лучшей ситуации на рынке для Lenovo — спрос падает, да и общая интеграция Motorola в ее собственный мобильный бизнес прошла не так гладко, как хотелось бы.

Впрочем, в России Lenovo находится на третьем месте по уровню спроса на гаджеты, уступая лишь Samsung и Lenovo, а в мире она входит в топ-10 крупнейших производителей. Теперь остается лишь один вопрос — будет ли кто-то скучать по Motorola? Ее время давно ушло, да и сама она поспешила покинуть рынок смартфонов в России, так что она останется в памяти лишь как производитель качественных сотовых телефонов. Среди топовых разработчиков умных мобильников ее уже давно, как таковой, нет.