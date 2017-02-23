Магазин GearBest рад предложить своим покупателям новые гаджеты от всемирно известных брендов Xiaomi и Huawei – мощные смартфоны и функциональные планшеты, а также умные часы от TenFifteen. На все товары действует бесплатная доставка по России, и все новинки можно приобрести по сниженной на время предзаказа цене.





Новые умные часы TenFifteen F1 оцениваются в $43, и прием предварительных заказов заканчивается 28 февраля. Это автономное устройство, способное заменить смартфон при помощи SIM-слота и модуля GSM внутри, но и в паре с мобильным гаджетом оно тоже работает, синхронизируясь с ним по Bluetooth 4.0. В TenFifteen F1 встроен финтес-трекер с счетчиками калорий, шагов, расстояния и текущей скорости передвижения. Часы отличаются изогнутой лицевой панелью, на которую выведен экран с диагональю 1,54 дюйма и разрешением 240х240 пикселей. К аппаратной начинке также относятся 64 Мб ОЗУ, 128 Мб встроенной памяти, VGA-камера и очень емкий аккумулятор на 550 мАч. Часы доступны в черном, серебристом и золотистом цветах.

В каталоге GearBest также появился новейший смартфон Huawei Honor V9, анонсированный буквально 21 февраля. Его стоимость пока не установлена, но приобрести его можно в сером, серебристом, золотом и розово-золотом оттенках металлического корпуса в комплекте с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM. Также для заказа доступна топовая версия с 6 Гб RAM и 128 Гб встроенной памяти. Huawei Honor V9 работает на базе ОС Android 7 с оболочкой Emotion UI и комплектуется 5,7-дюймовым экраном с разрешением 2560х1440 пикселей. В список характеристик также входят АКБ на 3900 мАч, фотокамеры на 8 Мп спереди и 2х12 Мп сзади, модуль 4G, слоты microSD и 2xSIM и процессор Kirin Kirin 960 с частотой 8х2,4 ГГц.

Также GearBest рад представить популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 4 в новом черном цвете. Предзаказ на версию с 3 Гб RAM и 64 Гб ROM по цене $261 продлится до 25 февраля. А планшет XiaoMi Mi Pad 2 с 16 Гб встроенной памяти можно купить уже сейчас за $170 в золотом или серебристом оттенках.