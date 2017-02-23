Из кранов киевлян потечет желто-зеленая жидкость
Категория: Столица | 23 февраля 2017 17:00

   С понедельника, 27 февраля, в Днепровском и Дарницком районах Киева начнутся испытания теплосетей с применением органического красителя. В квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

С 27 февраля по.подробнее

Новость была оставлена 23 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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