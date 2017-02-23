Категория: Столица | 23 февраля 2017 17:00
С понедельника, 27 февраля, в Днепровском и Дарницком районах Киева начнутся испытания теплосетей с применением органического красителя. В квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
С 27 февраля по.подробнее
Новость была оставлена 23 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.