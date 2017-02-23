Санкт-петербургский «Зенит» обыграл бельгийский «Андерлехт» в ответном матче 1/16 Лиги Европы, но не сумел пробиться в следующую стадию турнира. Встреча завершилась победой российского клуба со счетом 3:1. По сумме двух матчей зафиксирована ничья 3:3, бельгийцы прошли дальше благодаря голу, забитому на выезде.

Новость была оставлена 23 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.