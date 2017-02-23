Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» почтили память скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Перед матчем Евролиги с турецким «Галатасараем» болельщики развернули баннер со словами благодарности умершему. Чуркина назвали «сторонником справедливости и другом сербского народа».

Новость была оставлена 23 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.