Телефон-легенда Nokia 3310, выпущенный в самом начале этого века, получил право на вторую жизнь — его одноименного наследника собираются представить на шоу MWC 2017 уже на следующей неделе. Как стало известно, аппарат должен сохранить узнаваемый дизайн без изменений и получить при этом более современную начинку.

Информацию о новой Nokia 3310 предоставил приближенный к холдингу HMD Global источник, пожелавший остаться неизвестным, так что это вполне может быть полуофициальный слив, так что есть шанс на правдивость предоставленных сведений. Итак, Nokia 3310 образца 2017 года не превратится в смартфон, но обзаведется при этом цветным экраном вместо монохромного у оригинала. Разрешение нового дисплея окажется не очень высоким с целью снижения нагрузки на аккумулятор, ведь одной из особенностей той самой 3310 была космическая автономность.

Неизвестно, сохранятся ли сменные панели, но сам аппарат планируется выпустить в красном, зеленом, желтом и, конечно же, темно-синем вариантах. Ожидается поддержка сетей 3G и, возможно, двух SIM-карт, но все это вторично: главное, чтобы в новой Nokia 3310 была та же непревзойденная защита от ударов и падений, и чтобы в состав программной оболочки вошла всеми любимая «Змейка». Если все это будет, то успех новой Nokia 3310 уже гарантирован.