В Киеве на улице Урловской патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась выпрыгнуть с 25-го этажа. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Вызов о женщине поступил правоохранителям 23 февраля около 2:00.

На месте происшествия полицейских встретил мужчина,.подробнее