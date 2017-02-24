Категория: Столица | 24 февраля 2017 05:00
В Киеве на улице Урловской патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась выпрыгнуть с 25-го этажа. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.
Вызов о женщине поступил правоохранителям 23 февраля около 2:00.
На месте происшествия полицейских встретил мужчина,.подробнее
Новость была оставлена 24 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.