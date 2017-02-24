Футбольный клуб «Ростов» встретится с английским «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка проходила в швейцарском Ньоне в пятницу, 24 февраля. Первый матч состоится 9 марта в Манчестере. Ответная игра пройдет в Ростове-на-Дону 16 марта. «Краснодар» сыграет с испанской «Сельтой».

Новость была оставлена 24 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.