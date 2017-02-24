В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, в Киеве будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.Читай также: В Шевченковском районе Киева произошла стрельба, есть раненые Согласно сообщению, 25 февраля движение будет ограничено на проспекте Воздухофлотском, улице Народного Ополчения и.подробнее

Новость была оставлена 24 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.