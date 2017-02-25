Французская компания Archos анонсировала новый планшетный компьютер 101 Saphir. Данная модель характеризуется суровым внешним видом за счет усиленного корпуса с защитой от падений, но стоит при этом сравнительно недорого — менее 200 евро.

Само собой, новый Archos 101 Saphir не относится к передовым планшетам, но за 150 евро, а именно столько он и стоит, вы едва ли найдете другой такой наладонник с защитой от падений с высоты до 100 сантиметров и иммунитетом от влаги и пыли (стандарт IP54). Правда, неясно, что за стекло защищает экран, но, вероятно, тут тоже не просто кусок прозрачного пластика. К характеристикам Archos 101 Saphir относятся 1 Гб RAM, 16 гигабайтов встроенной памяти плюс слот microSD и процессор MediaTek MT8163 с четырьмя вычислительными ядрами.

Также есть экран с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280х800 пикселей с обработкой пяти одновременных касаний и модуль GPS, который пригодится для навигации. Работает Archos 101 Saphir на базе ОС Android 7, и в его стоимость в размере 150 евро вошли АКБ емкостью 6000 мАч, симметричный порт USВ-С и две фотокамеры — фронтальная 2 Мп и основная 5 мегапикселей. Есть также стандартные модули беспроводной связи, и все вместе это весит 600 граммов при толщине 13 миллиметров.