Скидки на 4G-смартфоны Xiaomi с бесплатной доставкой
Категория: Техника | 25 февраля 2017 01:00

Интернет-магазин GearBest предлагает скидки на самые популярные смартфоны от Xiaomi. Низкие цены установлены на модели самых разных ценовых категорий. При этом, доступна бесплатная доставка приобретенного гаджета по России.

Xiaomi Redmi Note 4

В списке предлагаемых девайсов – Xiaomi Redmi Note 4, дополненный 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Модель выполнена в темно-синем цветовом решении и предлагается по цене в $198 (промо-код «Note4AB»). Redmi Note 4 заключен в металлический высокопрочный корпус. Питается модель от аккумулятора емкостью 4,1 тыс. мА/ч. Смартфон оснащен фотокамерами на 5 Мп и 13 Мп, сканером отпечатков пальцев и 10-ядерным процессором MediaTek Helio X20. Работает 5,5-дюймовый аппарат под управлением ОС Android 6.

Xiaomi Mi5s

Флагманские Xiaomi Mi5s и Mi5 предлагаются по цене в $325 и $395 (купоны «Mi5sGAB» и «Mi5ABG») соответственно. Первый располагает 3 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM, 5,15-дюймовым Full HD-экраном, 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 821, 4- и 12-мегапиксельными камерами и аккумулятором на 3,1 тыс. мА/ч. Заключенный в керамический корпус Xiaomi Mi5, в свою очередь, работает на основе аккумулятора емкостью 3 тыс. мА/ч, оснащен 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем. Модель получила Qualcomm Snapdragon 820, дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб накопителя, а также 4- и 16-мегапиксельные камеры.

Xiaomi Mi Note 2

Со скидкой можно приобрести и фаблет Xiaomi Mi Note 2 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Выполненный в традиционном черном цвете девайс доступен по цене в $636 (купон «note2MIJP»). За эту цены вы можете стать обладателем моноблока с Full HD экраном диагональю 5,7 дюйма, фотокамерами на 8 Мп и 22 Мп. Питается устройство от аккумулятора емкостью 4070 мА/ч.

Новость была оставлена 25 февраля 2017 01:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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