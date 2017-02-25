Интернет-магазин GearBest предлагает скидки на самые популярные смартфоны от Xiaomi. Низкие цены установлены на модели самых разных ценовых категорий. При этом, доступна бесплатная доставка приобретенного гаджета по России.

В списке предлагаемых девайсов – Xiaomi Redmi Note 4, дополненный 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти. Модель выполнена в темно-синем цветовом решении и предлагается по цене в $198 (промо-код «Note4AB»). Redmi Note 4 заключен в металлический высокопрочный корпус. Питается модель от аккумулятора емкостью 4,1 тыс. мА/ч. Смартфон оснащен фотокамерами на 5 Мп и 13 Мп, сканером отпечатков пальцев и 10-ядерным процессором MediaTek Helio X20. Работает 5,5-дюймовый аппарат под управлением ОС Android 6.

Флагманские Xiaomi Mi5s и Mi5 предлагаются по цене в $325 и $395 (купоны «Mi5sGAB» и «Mi5ABG») соответственно. Первый располагает 3 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM, 5,15-дюймовым Full HD-экраном, 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 821, 4- и 12-мегапиксельными камерами и аккумулятором на 3,1 тыс. мА/ч. Заключенный в керамический корпус Xiaomi Mi5, в свою очередь, работает на основе аккумулятора емкостью 3 тыс. мА/ч, оснащен 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем. Модель получила Qualcomm Snapdragon 820, дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб накопителя, а также 4- и 16-мегапиксельные камеры.

Со скидкой можно приобрести и фаблет Xiaomi Mi Note 2 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Выполненный в традиционном черном цвете девайс доступен по цене в $636 (купон «note2MIJP»). За эту цены вы можете стать обладателем моноблока с Full HD экраном диагональю 5,7 дюйма, фотокамерами на 8 Мп и 22 Мп. Питается устройство от аккумулятора емкостью 4070 мА/ч.