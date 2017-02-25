Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) показался на новых изображениях, опубликованных в интернете. На этот раз это уже не просто живые снимки, а вполне качественные пресс-рендеры, так что слив информации явно был запланирован корейским вендором.

От своего предшественника Samsung Galaxy J7 (2017) отличается разительно, но только лишь сзади — спереди это такой же Samsung, ничего нового. Сзади же появилась выделенная область под фотокамеру и вспышку, причем они за год существенно уменьшились в размерах, что наверняка скажется на яркости и качестве снимков. Динамика на задней панели Samsung Galaxy J7 (2017) нет и не предвидится, но и спереди он тоже отсутствует, так что искать его нужно на нижнем торце, что соответствует современным тенденциям в области дизайна.

К сожалению, рендеры не сопровождались перечнем характеристик смартфона, так что воспользуемся ранее опубликованными данными и напомним, что новый Samsung Galaxy J7 (2017) имеет все шансы получить 2 Гб RAM, 16 Гб встроенной памяти, фотокамеры с матрицами на 5 и 8 мегапикселей, 2 слота под SIM карты, отдельный слот microSD, 2,5D-стекло поверх HD-экрана с диагональю 5,5 дюйма и ОС Android 7. В основе бюджетного моноблока будет лежать процессор Samsung Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц на восьми ядрах. Дата релиза Samsung Galaxy J7 (2017) неизвестна.