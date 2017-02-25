В церемонии открытия III Всемирных военных игр, состоявшейся в субботу, 24 февраля в Сочи, приняли участие гоночные автомобили. Завершающий, четвертый этап эстафеты огня соревнований завершился на «Сочи-Автодроме». Факелоносцы прибыли на арену в сопровождении гоночных машин Mitjet.

Новость была оставлена 25 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.