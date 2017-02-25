Категория: Столица | 25 февраля 2017 17:00
В Киеве открыли памятник поэтессе и участнице освободительного движения Елене Телиге. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
Памятник установили на территории историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Хотя достоверной информации нет, но считается, что Телигу с мужем.подробнее
Новость была оставлена 25 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.