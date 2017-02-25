В Киеве открыли памятник поэтессе и участнице освободительного движения Елене Телиге. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Памятник установили на территории историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Хотя достоверной информации нет, но считается, что Телигу с мужем.подробнее