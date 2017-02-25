Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что в докладе Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности россиян к допинговым нарушениям. По словам дипломата, на то, чтобы признать это, ушло полгода.

Новость была оставлена 25 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.