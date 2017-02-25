Болельщики немецких «Герты» и «Айнтрахта» устроили массовую драку в Берлине перед матчем 22-го тура Бундеслиги. В беспорядках приняли участие около 200 фанатов обеих команд, в ход пошли бутылки и другие посторонние предметы. Несколько человек получили ранения, полиция задержала 40 правонарушителей.

Новость была оставлена 25 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.