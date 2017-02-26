Компания Meizu, в отличие от Xiaomi, будет участвовать в выставке MWC 2017, которая откроется в Барселоне уже послезавтра, и там она покажет ряд своих новинок. Помимо нескольких гаджетов, она представит новую технологию быстрой подзарядки mCharge 4.0, способную восполнять заряд АКБ за считанные минуты.

Презентация mCharge 4.0 пройдет 28 февраля, во вторник, и Meizu уже позиционирует ее как самую быструю технологию в своем роде. Оно и понятно, ведь mCharge 4.0 использует в работе сразу 9 вольт напряжения и силу тока вплоть до 4 амперов, так что да, батарейки будут заряжаться очень и очень быстро. Правда, как быстро исчерпается их ресурс, сказать сложно, поскольку о таких подробностях производители всегда умалчивают. Согласно предварительным данным, смартфон с батареей в районе 3000 мАч mCharge 4.0 способна зарядить всего за 45 минут, что и правда очень быстро.

По всей видимости, mCharge 4.0 станет частью всех новых флагманов 2017 года, вышедших после MWC 2017, а затем, в следующем году, ее станут интегрировать в состав мобильников среднего ценового сегмента. Отметим, что технологии быстрой зарядки есть не только у Meizu, но и у других производителей, но в большинстве случаев это либо Pump Express от MediaTek или Quick Charge от Qualcomm, реализация которых происходит за счет центрального процессора.