Модельный ряд мобильных ПК компании ASUS очень скоро пополнит новый трансформер VivoBook Flip TP203. Название носит временный характер и, вероятно, будет изменено к моменту анонса, но вот технические характеристики гибрида уже утверждены.

Ноутбук ASUS VivoBook Flip TP203 способен работать в качестве планшета, и для этого у него есть сенсорный экран на 11,6 дюйма с поддержкой разрешения 1366х768 пикселей, умеющий поворачиваться на 360 градусов Другими словами, дисплей здесь несъемный. Далее, в компьютер встроен процессор Intel Celeron в базе и Pentium в более продвинутой модели, оба из новой серии Apollo Lake. Intel производит их по 14-нанометровой технологии, так что велика вероятность хорошей производительности при минимальном потреблении энергии.

Согласно доступным данным, ASUS VivoBook Flip TP203 вместит в себя от 4 Гб оперативной памяти и до 128 Гб памяти встроенной, причем последнюю можно будет расширить за счет карт microSD. Клавиатурная часть корпуса также получит порты USB-C и USB 3.0 в дополнение к выходу HDMI, а для защиты информации будет применяться сканер отпечатков пальцев. ASUS VivoBook Flip TP203 работает на базе ОС Windows 10 и выдерживает до 9 часов на одном заряде. Стоимость мобильного ПК неизвестна.