До сих пор смартфон LG G6 показывался на фото исключительно в черном цвете корпуса, и создалось впечатление отсутствия у него других расцветок. Они все же имеют место быть, о чем свидетельствует опубликованный сегодня рендер.

Смартфон LG G6 покажут уже завтра, и представят его, похоже, сразу в трех цветах корпуса — черном, сером и белом. Всякие золотые, серебристые и розовые оттенки здесь, по всей видимости, не приживутся. Согласно имеющимся сведениям, новый LG G6 имеет защиту от воды, плюс на фото видно, как много места на лицевой панели занимает его сенсорный экран с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Quad HD+, у которого также зачем-то скруглены углы.

На смартфон установят ОС Android 7 с оболочкой UX 6.0, а аппаратную часть будут дополнять фотокамеры на 13 Мп, обе на задней панели корпуса, куда также поместят сканер отпечатков пальцев. Разрешение фронталки должно составить 8 мегапикселей. Далее, в списке характеристик грядущего LG G6 представлены 4 или 6 Гб оперативной памяти, накопитель на 32 или 64 Гб, прошлогодний процессор Qualcomm 821 и слот microSD под карты объемом до 2 терабайтов. Не обойдется и без расширенного набора модулей связи, в который, помимо Bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11ac, войдет еще и NFC. Стоимость нового LG G6 пока не сообщается.