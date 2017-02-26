Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков победили в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия). В финале соревнований российская пара преодолела дистанцию за 17 минут 40,69 секунды. Ранее в этом виде программы россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова завоевали серебро.

Новость была оставлена 26 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.