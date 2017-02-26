Всего несколько часов остается до анонса смартфона Moto G5, и уже из самой Барселоны до нас дошли последние его живые снимки, сделанные до официальной премьеры. Внешность аппарата теперь полностью рассекречена, и да, это один из последних смартфонов, выпущенных под брендом Moto.

Напомним, что компания Lenovo официально закрыла бренды Vibe и Moto, оставив лишь Lenovo Moto, так что с той самой «Моторолой» мир прощается. Что же до начинки Moto G5, то тут все очень просто – мобильник бюджетный, и потому ему перепало лишь 2 Гб оперативной памяти, два SIM-слота и 32 Гб памяти встроенной. Даже с аккумулятором никто не стал заморачиваться – это все тот же GK40, который был еще в Moto G4 Play, то есть его емкость осталась на уровне 2800 мАч. Единственное достоинство смартфона Moto G5 – это его Full HD-экран, правда, диагональ здесь всего 5 дюймов, но зато выйдет еще и Moto G5 Plus, и вот у него уже ожидаются все 5,5 дюйма при том же разрешении.

Оба мобильника построят на процессоре Qualcomm 430, далеко не самом топовом, но зато с модулем LTE внутри, так что высокоскоростной Интернет на этих аппаратах вполне возможен. В комплект поставки Moto G5 войдут дата-кабель, зарядка и наушники, а работать он будет на базе ОС Android 7.