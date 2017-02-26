Компания Huawei анонсировала новый гаджет под названием Honor VR Camera – компактную ВР-камеру для записи соответствующего видео. Это аксессуар для смартфонов, способный делать контент для виртуальной реальности в панорамном режиме с углом обзора 360 градусов.

Камера Huawei Honor VR Camera не подойдет для смартфонов Apple, а также ко многим современным мобильникам на базе Google Android ввиду наличия у ее всего лишь одного разъема – microUSB. Пока что неизвестно, как она будет работать через адаптер, и сама Huawei на этот счет ничего не говорит. Новинка способна не только записывать видео, но также делать фото в разрешении 3К, плюс с ее помощью можно легко осуществлять прямые трансляции, то есть проще говоря, стримы.

Чтобы все работало как надо, необходимо не только подключить Huawei Honor VR Camera к смартфону, но и установить на него специальное фирменное приложение, которое уже есть в магазине Google Play и распространяется на бесплатной основе. В этой программе также можно стримить на все известные видеосайты, в том числе и YouTube. Старт продаж Huawei Honor VR Camera намечен на следующий квартал, а цена пока не установлена.