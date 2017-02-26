Смартфон Xiaomi Mi Mix, не имеющий аналогов в мире, наконец-то официально вышел за пределами Китая, хотя изначально предполагалось, что он будет продаваться только в этой стране и строго ограниченными партиями. Но «серый» импорт сделал свое дело, и мобильник пришелся по нраву жителям других стран, да и сама Xiaomi уж точно не откажется от дополнительной прибыли.

Есть, правда, свои нюансы: Xiaomi Mi Mix действительно выдел за пределами Поднебесной, но пока что только в Эмиратах, и список вошедших в географию его распространения стран на данный момент засекречен. Мобильник интересен в первую очередь тем, что это первый в мире по-настоящему безрамочный моноблок, его экран занимает почти 100% площади лицевой панели. Это делает его уникальным, имиджевым и, что логично, очень желанным, даже на фоне большого количества недостатков.

К последним можно отнести очень хрупкий корпус с рамкой из керамики и плохую слышимость во время разговора. Чуть позже Xiaomi выпустит свой Mi Mix, анонсированный в октябре 2016 года, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В ОАЭ данный смартфон оценивается в 820 долларов США, так что заказ напрямую из КНР по-прежнему выгоден.