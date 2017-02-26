В Киеве 25 марта в столичном Музее транспорта, расположенном по адресу: переулок Радищева, 1 (метро Берестейская), состоится День открытых дверей. Организаторы обещают показать более сотни уникальных экспонатов автомобилей, автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает Old Car Land в Facebook.

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