Категория: Столица | 26 февраля 2017 17:00
В Киеве 25 марта в столичном Музее транспорта, расположенном по адресу: переулок Радищева, 1 (метро Берестейская), состоится День открытых дверей. Организаторы обещают показать более сотни уникальных экспонатов автомобилей, автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает Old Car Land в Facebook.
«Посетителям.подробнее
Новость была оставлена 26 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.