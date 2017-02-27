Компания Razer анонсировала внешний аккумулятор, в название которого, если бы он создавался в России было бы вложено несколько миллионов рублей. Но Razer решила не тратить деньги на нейминг, и потому ее новинка именуется просто Рower Bank. Привет от Капитана Очевидность!

Внешняя батарейка Razer Power Bank выйдет уже в марте текущего года и обеспечит покупателей емкостью 12800 мАч, таящейся внутри литий-ионных модулей. Главным преимуществом данного аккумулятора является тот факт, что от него можно заряжать не только мобильники с планшетами, но также ноутбуки, в том числе и игровые от самой Razer. На корпусе Razer Power Bank есть два стандартных USB-входа и один USB-C для ценителей всего нового и современного. Есть и еще один порт USB-C, но он служит для восполнения энергии самой батарейки, равно как и дополнительный microUSB. В бонус – поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.

Весит новый Razer Power Bank всего 335 граммов, а его размеры составляют 125х78х23 миллиметра, что не так уж много для столь универсального гаджета. Производитель, отметим, не стал уточнять параметры АКБ, и неизвестно, сколько вольт может подаваться на USB для зарядки ноутбуков. Стоит Razer Power Bank 150 долларов США вместе с комплектными проводами USB-C – USB-C и USB-C – USB-A.