Маршрутизаторы из компактных аккуратных устройств превратились в нечто громоздкое с кучей антенн. К примеру, новый роутер TP-Link Archer C5400X и вовсе напоминает роботизированного паука, лежащего брюхом вверх, ведь у него сразу восемь антенн, а внутри есть еще и 4-ядерный центральный процессор.

Такая экипировка нужна TP-Link Archer C5400X не для красоты ради, а с целью обеспечения высокоскоростным интернетом множество подключенных устройств. Антенны работают в режиме 4×4 (почти что полный привод), обеспечивая пропускную способность в трех диапазонах вплоть до 5433 Мбит в секунду. Если же брать только стандартный диапазон 2,4 ГГц, понятный каждому смартфону, то и здесь есть 1000 Мбит в секунду, что очень немало. Это стало возможным благодаря 28-нанометровому процессору Broadcom BCM4908 с частотой 1,8 ГГЦ на четырех ядрах, а защиту передаваемых данных обеспечивает аппаратный ускоритель алгоритмов шифрования.

А еще у монструозного TP-Link Archer C5400X есть сразу восемь сетевых портов и даже встроенная память на 16 гигабайтов, плюс его можно превратить в хранилище файлов, если подключить к нему дополнительный винчестер или SSD. Стоимость TP-Link Archer C5400X на данный момент остается неизвестной.