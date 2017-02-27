Смартфон Mercury от канадской компании BlackBerry предстал перед публикой в рамках пресс-дня, прошедшего за день до открытия выставки MWC 2017 в Барселоне. Аппарат сменил название на BlackBerry KEYone, но выглядит он точно так же, как на многих рендерах с снимках, так что в плане дизайна он уже хорошо знаком.

Производиться новый BlackBerry KEYone будет в Китае силами компании TCL, которая завладела лицензией на производство и распространение смартфонов под маркой BlackBerry. Она же, к слову, полностью контролирует некогда французский бренд Alcatel. BlackBerry KEYone – это моноблок с аппаратной клавиатурой, которая одновременно является еще и тачпадом. Кроме того, она реагирует на жесты, а в кнопку «Пробел» встроен сканер отпечатков пальцев. Есть даже возможность установки горячих клавиш с реакцией на длительность нажатия – такого разнообразия нет ни в одном другом современном смартфоне.

Новый BlackBerry KEYone работает на базе ОС Android 7 и поставляется с приложением DTEK, которое обеспечивает дополнительную защиту устройства от несанкционированного доступа к нему и всей информации в его памяти, коей здесь 32 Гб плюс слот microSD до 2 Тб. Стоит смартфон 600 евро, и цена эта включает экран с матрицей IPS, разрешением Full HD и диагональю 4,5 дюйма, фотокамеры на 8 и 12 Мп от компании Sony и 3 Гб оперативной памяти. Корпус BlackBerry KEYone имеет металлическую рамку и пластиковую заднюю крышку с текстурой, под которой скрыта батарейка на 3505 мАч. Она заряжается за 40 минут до 50 процентов благодаря процессору Quacomm 625 с восемью ядрами. Размеры BlackBerry KEYone составили 149х73х9 миллиметров, а вес – 180 граммов.