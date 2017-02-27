Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча состоялась в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 11:9 в пользу гостей. Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус назвал это плевком в сторону бенди.

Новость была оставлена 27 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.