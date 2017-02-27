В США в спринте на чемпионате по бегу в среди пожилых людей победил 99-летний Орвилл Роджерс — бывший пилот, ветеран Второй мировой войны. Он обогнал единственного соперника — Диксона Хемфилла, который младше его на семь лет. Преимущество составило 0,05 сотых секунды, и лидера выявил фотофиниш.

Новость была оставлена 27 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.