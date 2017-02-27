В Киеве сотрудник полиции открыл огонь из травматического оружия по мужчине, ударившего его дважды в лицо. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полицейские выехали на место происшествия по звонку женщины, которая сообщила, что двое неизвестных «под дверью ее квартиры угрожают ей физической.подробнее