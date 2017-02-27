Категория: Столица | 27 февраля 2017 17:00
В Киеве сотрудник полиции открыл огонь из травматического оружия по мужчине, ударившего его дважды в лицо. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Полицейские выехали на место происшествия по звонку женщины, которая сообщила, что двое неизвестных «под дверью ее квартиры угрожают ей физической.подробнее
Новость была оставлена 27 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.