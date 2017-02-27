11 тысяч военнослужащих за два с половиной года прошли лечение в госпиталях Днепра. Сегодня, открывая современный неонатальный центр, президент поручил министру обороны немедленно выделить 10 миллионов гривен военному госпиталю, где проходят лечение раненые из зоны АТО.

Новость была оставлена 27 февраля 2017 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.