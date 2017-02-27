Московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА вышли в полуфинал западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Их соперники могут определиться 1 марта. Московские армейцы в понедельник в Хельсинки обыграли местный «Йокерит». СКА победил «Витязь» в Подольске со счетом 7:1.

Новость была оставлена 27 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.