Компания HP анонсировала свой новый планшетный компьютер Pro x2 612 G2, да не простой, а очень мощный. Это прямой конкурент Microsoft Surface Pro 4, а с ним, как известно, могут сравниться очень и очень немногие.

Новый HP Pro x2 612 G2 пришел на смену модели HP Pro x2 612 G1 образца 2014 года и стал мощнее, легче и компактнее, чем она, получив больший запас автономности и способность работать в режиме ноутбука (клавиатура здесь опциональна). Экран компьютера поддерживает разрешение Full HD при диагонали 12 дюймов и может управляться при помощи стилуса HP Active Wacom Pen, который тоже не входит в комплект поставки. Зато есть штатная подставка, вращающаяся на угол 165 градусов и встроенная прямо в корпус.

Компьютер HP Pro x2 612 G2 стоит от 980 долларов США за минимальную версию с процессором Intel Pentium 4410Y. Есть также модификации с Core m3, Core i5 и даже Core i7-7Y75, но их цена пока неизвестна. В комплектацию входят SSD в формате М.2. до 512 Гб и оперативная память до 8 гигабайтов, плюс предусмотрены слот microSD и порты USB 3.0 вместе с USB-C. В базовую конфигурацию вошли также модуль NFC, сканер отпечатков пальцев и батарея на 41 Вт/ч, которой хватит на 11 часов работы. Все это работает под управлением Pro-версии операционной системы Windows 10.