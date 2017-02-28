На конференции Mobile World Congress 2017 состоялась премьера двух новых смартфонов от финского бренда Nokia — сенсорных моноблоков Nokia 3 и Nokia 5. Аппараты, как и ожидалось, относятся к бюджетному сегменту, и разработаны они были в Китае при поддержке холдинга HMD Global, который владеет правом выпуска мобильников под данной маркой.

Nokia 3 и Nokia 5 стоят 150 и 200 долларов соответственно. Базовый смартфон Nokia 3 получил металлическую рамку и ОС Android 7.1.1 Nougat, а также HD-экран с диагональю 5 дюймов и матрицей IPS и 2 Гб оперативной памяти. Емкость штатного накопителя равна 16 Гб и расширяется при помощи карт microSD. Nokia 3 получил фотокамеры по 8 Мп с процессор MediaTek MT6737 с модулем LTE внутри. Доступные цвета — белый, черный, синий и белый с оранжевым.

200-долларовый Nokia 5 располагает уже 5,2-дюймовым экраном, хотя и с тем же разрешением HD, а основная фотокамера здесь уже 13 Мп при сохранении 8-мегапиксельной селфи-камеры. Корпус смартфона полностью металлический, и в него встроен сканер отпечатков пальцев. В стоимость Nokia 5 вошли процессор Qualcomm 430, 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а также ОС Android 7.1.1. Корпус окрашивается в синий, черный белый и оранжевый цвета. Старт продаж намечен на 2 квартал этого года.