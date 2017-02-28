В Барселоне стартовала выставка мобильной электроники Mobile World Congress 2017, и в честь этого события мирового масштаба интернет-магазин GearBest проводит не менее крупную распродажу. Свыше 50 смартфонов и аксессуаров к ним могут стать вашими по очень низким ценам и с полностью бесплатной доставкой по России. Но торопитесь: акция, как и MWC 2017, не будет длиться вечно, к тому же на каждый лот есть ограничение по количеству экземпляров.

В распродаже GearBest участвуют смартфоны от крупных китайских брендов Xiaomi, Lenovo, LeEco, Umi, Ulefone, AGM, Vernee и многих других, к тому же можно подобрать к ним умные часы, например. No.1 D5+ за $110 и DOMINO DM368 за $90 с круглым экраном и доступом к сотовым сетям 3G. Также есть модель Ourtime X01S с экраном квадратной формы, оцененная в $69 и тоже способная подключаться к 3G.

В списке смартфонов Xiaomi из новой акции GearBest сплошь бестселлеры, хорошо известные в России: это флагман Xiaomi Mi5 за $266, наделенный 32 Гб встроенной памяти и Full HD-экраном с диагональю 5,15 дюйма, а также популярный фаблет Xiaomi Redmi Note 3 Pro с глобальной версией прошивки MIUI 8, оцененный в $180. Диагональ его экрана составила 5,5 дюйма, а объемы RAM и ROM равны, соответственно, 3 и 32 Гб. Компанию им составляет Xiaomi Redmi 4 за $170 – 5-дюймовый смартфон среднего класса.

Xiaomi есть и в категории аксессуаров: ее внешний аккумулятор емкостью 10000 мАч стоит всего $19. В этом же разделе можно найти всевозможные полезные устройства, к примеру, мини-штатив для смартфона за $3, автомобильные держатели смартфонов, в том числе и магнитный за $2, магнитный же кабель microUSB за $11, 4-портовое зарядное устройство стоимостью $3 и многое другое.

Компании AGM и Nomu представлены здесь своими смартфонами в усиленном корпусе, которые не боятся ни воды, ни пыли, ни даже падений. Это модели AGM X1 с двойной фотокамерой и поддержкой 4G за $260 и Nomu S10 за $120, обе с предустановленной ОС Android и защитным стеклом поверх сенсорного экрана. Двойной фотокамерой также располагает смартфон Ulefone Gemini, представленный в начале текущего года. У него также есть двойная вспышка, а стоит он $120.

Однако Nomu и AGM – не единственные, кто умеет выпускать высокопрочные смартфоны: компания Blackview занимается этим уже несколько лет, и в акции участвует ее самый известный моноблок. Речь идет о модели BV6000 с батареей емкостью 4700 мАч и 3 Гб оперативной памяти, и стоит он всего $180 в полностью черном корпусе. Опционально доступен черно-оранжевый вариант расцветки. Под этим брендом можно присмотреть и классические смартфоны стоимостью до $200, к примеру, Blackview P2 за $170 или R6 за $120.

Под каждым брендом, участвующим в акции, включая Oukitel и Leagoo, представлено от 3 до 7 смартфонов со скидкой. Есть даже новинки от тайваньской компании ASUS – смартфон ZenFone 2 (ZE551ML), оцененный в $132. Стоимость включает в себя Full HD-экран на 5,5 дюйма, 4 Гб оперативной памяти, 16 Гб памяти встроенной и ОС Android 5.0 с фирменной оболочкой Zen UI.