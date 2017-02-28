Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал последствия частичного обрушения моста на Шулявском путепроводе. Он сообщил, что запрет на движение по мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование.Читай также: В КГГА рассказали, во сколько обойдется метро на Троещину “До того момента,.подробнее

Новость была оставлена 28 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.