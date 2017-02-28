Тренеров команд-участниц скандального матча по бенди дисквалифицировали
Категория: Спорт | 28 февраля 2017 13:00

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такие решения приняты на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Также клубы заплатят по 300 тысяч рублей штрафа.

Новость была оставлена 28 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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