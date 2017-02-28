Максим Петров — сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Владимира Петрова — назвал причину смерти отца. По его словам, у спортсмена 20 лет назад начались проблемы с легкими, в итоге не выдержало сердце. Ранее Борис Михайлов заявил, что у его партнера по сборной СССР и ЦСКА был рак.

Новость была оставлена 28 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.