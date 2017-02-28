Онлайн-магазин GearBest дарит скидки на современные смартфоны марки ASUS. Акция действует до 6 марта и распространяется на 5 моделей от данного производителя, и на каждую из них действует бесплатная доставка в пределах России.

К примеру, смартфон ASUS ZenFone 2 с экраном на 5,5 дюйма и емким аккумулятором на 3000 мАч можно купить не за $181, а за $147, и основан данный моноблок будет на процессоре Intel Atom Z3580. Любители селфи могут присмотреться к смартфону ASUS ZenFone Selfie, оцененному, с учетом скидки, в $190 вместо $226, и это полноценный фаблет с экраном 5,5 дюйма и поддержкой Full HD-разрешения, над которым размещена фронтальная фотокамера с 13-мегапиксельной матрицей и светодиодной вспышкой. Также этот аппарат отлично подойдет в качестве подарка на 8 марта.

Для тех, кто ценит в смартфоне в первую очередь независимость от зарядного устройства, GearBest снизил цену на ASUS ZenFone Max Pro – он стоит теперь $140, будучи укомплектованным АКБ емкостью 5000 мАч. Лицевая панель моноблока украшена 5,5-дюймовым HD-экраном, а в основе лежит процессор Qualcomm MSM8916. ASUS ZenFone Zoom – это еще один камерофон, но здесь основной упор сделан на основную камеру, в распоряжении которой есть лазерный автофокус, двойная светодиодная вспышка, 3-кратный оптический зум и матрица на 13 Мп. В стоимость в размере $320 вошли 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и экран на 5,5 дюйма с поддержкой разрешения Full HD.

Также в каталоге есть имиджевый смартфон ASUS ZenFone Pegasus 3 в металлическом корпусе, украшенный изогнутым стеклом 2,5D поверх 5,2-дюймового экрана и 3 Гб оперативной памяти. В рамках акции он оценивается в $150.

В дополнение к смартфонам ASUS GearBest снизил цены еще на 12 моноблоков от других брендов. Это касается продукции таких компаний, как Xiaomi, OnePlus, Meizu, LeEco, Leagoo и Vernee.