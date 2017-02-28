Категория: Столица | 28 февраля 2017 17:00
Во вторник, 28 февраля, произошел на улице Институтской в Киеве произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-центр столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир по Институтской 14 поступило к спасателям в 12:01. На место.подробнее
Новость была оставлена 28 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.