В Киеве горела квартира вблизи Нацбанка и Кабмина
Категория: Столица | 28 февраля 2017 17:00

   Во вторник, 28 февраля, произошел на улице Институтской в Киеве произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-центр столичной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир по Институтской 14 поступило к спасателям в 12:01. На место.подробнее

Новость была оставлена 28 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).