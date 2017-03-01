Китайская компания ZTE разработала два новых смартфона Blade V8 Lite и Blade V8 Mini для презентации их на выставке MWC 2017 в Испании. Это два родственника с идентичным дизайном и габаритами, но немного разной начинкой.

В действительности смартфоны ZTE Blade V8 Lite и Blade V8 Mini и правда не имеют различий в размерах, так как у обоих есть по HD-экрану с диагональю ровно 5 дюймов. Но если в ZTE Blade V8 Mini стоит процессор Qualcomm 435 с восемью ядрами, то в ZTE Blade V8 Lite задействован чип MediaTek MT6750, тоже, кстати, 8-ядерный. У обоих гаджетов есть по 2 Гб оперативной и 165 Гб встроенной памяти и операционная система Google Android 7 Nougat, так что их действительно сложно перепутать.

Но разница между смартфонами не только в CPU и названии, но в АКБ и фотокамерах: В ZTE Blade V8 Mini используются модули на 13 и 2 Мп в качестве основных и 5-мегапиксельная фронтальная камера, плюс батарейка имеет емкость 2800 мАч, тогда как у ZTE Blade V8 Lite есть АКБ на 2500 мАч, та же 5-мегапиксельная фронталка и основные камеры на 8 Мп. На оба смартфона установлена фирменная программная оболочка от ZTE, и в продажу они поступят в самое ближайшее будущее. Стоимость этих новинок ZTE пока не сообщается.