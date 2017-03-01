Компания Kingston, известный производитель различного рода носителей информации, сообщила о релизе новых флешек DataTraveler Ultimate GT. Они были представлены в начале этого года на CES 2017 и характеризовались впечатляющим объемом, и сегодня они поступили в международную розницу.

Компактные и легкие, накопители DataTraveler Ultimate GT запросто могут хранить 1 Тб данных в базовой версии и сразу 2 Тб в версии продвинутой и передавать этот объем со скоростью 300 Мб в секунду при чтении и 200 Мб в секунду при записи. Для подключения используется стандартный разъем USB 3.0 с пропускной способностью 6 Гбит в секунду. На момент релиза DataTraveler Ultimate GT являются самыми емкими накопителями в своем классе, но это не единственное их преимущество: они способны работать при температурах от -25 до +60 градусов по Цельсию и поддерживают все современные ОС, начиная с Windows 7, macOS 10 и Linux 2.6.

Даже Chrome OS в списке поддерживаемых платформ, и при желании DataTraveler Ultimate GT всегда можно подключить к смартфону или планшету на базе Google Android. Новые флешки от Kingston имеют размеры 75х27х21 миллиметр и поставляются в комплекте с 5-летней гарантией от производителя. Топовая версия DataTraveler Ultimate GT стоит 1320 долларов США.