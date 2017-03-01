Анонсирован смартфон Alcatel A5 LED, выделяющийся на фоне остальных светодиодной иллюминацией. Конечно, индикатор событий есть у многих мобильников, но здесь о поступлении звонка или сообщения можно узнать по радостному мерцанию десятка LED на задней панели корпуса.

Alcatel A5 LED запросто может мигать светодиодами в такт музыке, что позволит многим вспомнить времена дискотек, а если такая иллюминация не нужна, то ее можно отключить путем замены задней крышки на стандартную панель или дополнительный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Еще одним вариантом замены цветомузыки является панель со встроенным мощным динамиком.

К основным характеристикам Alcatel A5 LED относятся HD-экран на 5,2 дюйма по диагонали, 8-ядерный процессор MediaTek MT6753, фотокамеры на 5 и 8 Мп и штатный аккумулятор емкостью 2800 мАч. Вместительность RAM и ROM для данного моноблока не установлена. Alcatel A5 LED работает на базе ОС Android 6.0 и стоит от 150 до 200 долларов США — точная цена пока что не установлена. Показ мобильника прошел в рамках выставки MWC 2017 в Барселоне, и до его релиза остаются считанные недели.