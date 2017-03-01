Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим американским боксером Майком Тайсоном. «Он подарил мне перчатку со своим автографом, а я подарил папаху. Также он пожелал удачи мне в предстоящем бою», — написал Нурмагомедов. Свое сообщение он сопроводил совместной фотографией.

Новость была оставлена 1 марта 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.