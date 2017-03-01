Компания Panasonic анонсировала новый планшетный компьютер Toughbook CF-33 из числа готовых к любым вредным факторам. Как видно на фото, в его распоряжении есть очень прочный корпус, но главное — это экран, который поддерживает разрешение Quad HD или 2К или 2560х1440 пикселей.

Panasonic Toughbook CF-33 — это еще и трансформер, поскольку у него есть собственная съемная клавиатура, тоже, кстати, бронированная, так что перед нами первый в мире усиленный гибридный ПК. Экран новинки располагает диагональю 12 дюймов и яркостью 1200 кд/м2, так что даже при ярком солнце он сохранит свою читабельность. Сенсорный слой реагирует на прикосновении пальцев в перчатках, а также стилуса.

В основе Panasonic Toughbook CF-33 лежит процессор Intel Core vPro i5-7300U, дополненный 4, 8 или 16 Гб оперативной памяти, а ОС Windows 10 Pro здесь установлена на SSD емкостью 128, 256 или даже 512 Гб. На корпус выведены камеры на 2 и 8 мегапикселей, порты USB 2.0 и 3.0, сетевая карта, вход под наушники и SD-ридер. Клавиатурная часть компьютера несет в себе по два USB 3.0 и 2.0 и выходы HDMI и VGA. В наличии также поддержка горячей замены батарей — по одной в планшетном и клавиатурном модулях. Компьютер весит 2,76 кг в сборе и стоит от 2992 евро без клавиатуры и от 3552 евро в комплекте с ней.